Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Bildungswerk in der Gleichenstraße ein. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Gotha sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Hinweisnummer 0168309/2019. (aw)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

