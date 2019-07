Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in eine Wohnung in der Mariengasse. Hierbei gelangten der oder die Täter durch ein angekipptes Fenster in die Wohnung und entwendeten diverse Gegenstände im Wert von ca. 600 EUR. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Gotha sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Hinweisnummer 0168309/2019. (aw)

