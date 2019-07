Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wutha-Farnroda (ots)

Am 28.06.2019 wurde in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:15 Uhr in Wutha-Farnroda auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts/Spielothek ein parkender Pkw Nissan X Trail erheblich an der rechten Seite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher verließ mit seinem Fahrzeug unerlaubt den Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonummer 03691-261 124 und unter Angabe der Hinweisnummer 0163480/2019 zu melden. (aw)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell