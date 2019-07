Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht auf dem Drahtesel

Ilmenau (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Friedrich-Ebert-Straße ein 40-jähriger Fahrradfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da die Kollegen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,8 Promille und führte zu einer Blutentnahme. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen den Mann eingeleitet. Sein Rad musste er stehen lassen. (aw)

