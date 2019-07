Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährliche Körperverletzung

Waltershausen (ots)

Am Dienstag wurde ein 29-jähriger Libyer durch zwei ebenfalls libysche (20 und 38 Jahre) Männer mit einem Messer am Kopf verletzt. Die Auseinandersetzung fand in der Gemeinschaftsunterkunft in der Fabrikstraße statt. Die Verletzungen des 29-Jährigen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Beide Tatverdächtige konnten bereits am Mittwoch festgenommen werden und wurden nach einer Haftrichtervorführung in Jugend- und Strafanstalten überstellt. (aw)

