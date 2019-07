Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebesgut aufgefunden und an Eigentümer übergeben

Gotha (ots)

Am Dienstag wurden der Polizei zwei Kellereinbrüche in der Breiten Gasse und der Clara-Zetkin-Straße gemeldet. Hierbei entwendete der Täter diverse Werkzeuge und weitere Gegenstände im Gesamtwert von ca. 500 EUR. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte der Täter identifiziert werden. Noch am gleichen Abend konnte ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 32-jährigen Tatverdächtigen erwirkt werden. Das Diebesgut wurde aufgefunden und konnte dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. (aw)

