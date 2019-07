Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Klingel zerstört

Gotha (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag beschädigten Unbekannte die Klingelanlage eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Hans-Loch-Straße, indem eine Klingel herausgerissen wurde. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0166777/2019. (jk)

