Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher in der Bäckerei

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Gegen 01:30 Uhr heute Nacht wurde ein Anwohner in der Friedrich-Hofmann-Straße durch Geräusche geweckt. Im Innenhof einer Bäckereifiliale sah der Zeuge einen Mann "Schmiere stehen" und sprach ihn an. Der rief nach seinem Komplizen und die beiden flüchteten in unbekannte Richtung. Es stellte sich heraus, dass die Einbrecher ein Fenster der Bäckereifiliale gewaltsam geöffnet hatten und einer der Täter in das Gebäude eingedrungen war. Aufgrund der Entdeckung durch den Anwohner wurden die beiden gestört, sie hatten keine Beute gemacht. Hinterlassen wurde ein Sachschaden am Fenster.

Wer hat heute Nacht gegen 01:30 Uhr verdächtige Personen in der Friedrich-Hofmann-Straße gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0167183/2019. (jk)

