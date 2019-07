Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuch in Wohnungen einzubrechen

Bischofroda - Wartburgkreis (ots)

Unbekannte drangen gestern zwischen 9 und 12 Uhr in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Schloßgasse ein. An zwei Wohnungseingangstüren manipulierten die mutmaßlichen Täter, das Einbrechen in die Wohnungen misslang jedoch. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder verdächtigen Personen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0167033/2019. (jk)

