LPI-GTH: Zerstörung an Ladengeschäft

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag randalierten Unbekannte an einem Ladengeschäft in der August-Trinius-Straße. Durch massive Gewaltanwendung wurden an der Gebäuderückseite eine Klimaanlage sowie ein Lüftungegitter zerstört, an zwei Türen wurden mit silberner Farbe Schriftzüge aufgesprüht. Eine politische Tatmotivation war nicht erkennbar. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0165749/2019. (jk)

