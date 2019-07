Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Durstige Diebe

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Unbekannte sind zwischen vergangenem Samstag und gestern Morgen in eine Garage am Garagenkomplex in der Oehrenstöcker Landstraße eingebrochen. Die Zugangstür wurde gewaltsam geöffnet und in der Doppelgarage sämtliche Schränke und Kisten mit Werkzeugen geöffnet. Entwendet wurden jedoch nur fünf Flaschen Bier. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat oder verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0165431/2019. (jk)

