Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Rot gefahren

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Ein 63-Jähriger war gestern Mittag mit einem Daimler auf der Unterpörlitzer Straße in Richtung Erfurter Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Rudolf-Breitscheid-Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kollidierte er mit dem Kia einer 52-Jährigen, die bei Grün aus Richtung Feuerwehr/IOV nach links in die Unterpörlitzer Straße einbog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie blieben jedoch fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. (jk)

