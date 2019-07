Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer schwer verletzt

Ruhla - Wartburgkreis (ots)

Gestern Abend gegen 17 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Motorrad auf der L 2119 von Ruhla nach Bad Liebenstein. In einer Rechtskurve nach dem Ortsausgang Ruhla kam der Mann ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Krad und rutschte in den Straßengraben. Der 51-Jährige verletzte sich schwer, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Für den Mann besteht keine Lebensgefahr. (jk)

