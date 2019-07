Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Tankbetrüger

Gotha (ots)

Am Freitag, den 15.02.2019 zwischen 18:30 Uhr und 18:42 Uhr tankte ein Unbekannter an einer Tankstelle in der Puschkinallee. Dabei ließ er Benzin im Wert von ca. 90 Euro in einen silbernen VW Passat, anschließend entfernte er sich ohne zu bezahlen. Die Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichentafeln, die sich zur Tatzeit an dem Pkw befanden, zuvor in Erfurt entwendet wurden.

Am darauffolgenden Montag, den 18.02.2019 gegen 07:00 Uhr betankte vermutlich ebendieser Mann dasselbe Fahrzeug (jedoch mit anderen gestohlenen Kennzeichen) an einer Tankstelle in der Salzgitterstraße mit Benzin im Wert von fast 100 Euro. Anschließend entfernte er sich wieder ohne zu bezahlen. Die verwendeten Kennzeichentafeln wurden über das dazwischenliegende Wochenende in Erfurt gestohlen.

Die Polizei sucht nun mithilfe der Überwachungsaufnahmen nach dem Tankbetrüger. Der Mann ist ca. 30-35 Jahre alt, hat sehr kurze dunkle Haare und trug zur ersten Tatzeit eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke mit Kapuze und weißen Streifenan den Ärmels (vermutlich vom Hersteller "Nike") sowie dunkle Schuhe mit weißer Sohle. Bei der zweiten Tat trug er eine graue Hose, eine schwarze Jacke mit Kapuze und graue Turnschuhe mit weißer Sohle.

Wer erkennt den Mann oder kann Hinweise auf seine Identität geben? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0050630/2019.

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Aufnahmen liegt der Polizei vor. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell