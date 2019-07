Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kupfer-Diebe unterwegs

Eisenach (ots)

In eine Firma in der Herrenmühlenstraße brachen Unbekannte in der Nacht von Freitag zu Samstag ein. Die mutmaßlichen Täter drangen auf das Grundstück der Firma und entwendeten wenige hundert Meter Kupferkabel von einer Kabeltrommel. Der Wert der Beute wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0165009/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell