Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frontal gegen Baum

Luisenthal - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Abend fuhr gestern gegen 17:30 Uhr ein Toyota von Luisenthal nach Ohrdruf. Am Ortsausgang Luisenthal kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum, dabei wurden beide Insassen schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Pkw wurde abgeschleppt und die beiden Personen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jk)

