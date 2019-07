Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eine Frau und zwei Beamte verletzt

Eisenach (ots)

Gestern Morgen gegen 7 Uhr begab sich eine 22-Jährige zu ihrem Pkw in der Mühlhäuser Straße. An diesem lehnte zu ihrer Überraschung ein ihr unbekannter Mann, der verlangte, von ihr mitgenommen zu werden. Nachdem die Frau dies mehrfach verweigerte, drohte ihr der Mann und beleidigte sie, anschließend nahm er das Mobiltelefon der Frau an sich und ging. Die 22-Jährige folgte ihm, da griff sie der Mann am Kragen und stieß sie zu Boden. Eine Polizeistreife fahndete nach dem Mann und konnte den 41-jährigen Eisenacher in der Alexanderstraße antreffen. Er war so aggressiv, dass er unter dem Einsatz von Pfefferspray und einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Nach Begutachtung durch einen Arzt wurde der 41-Jährige in eine Spezialklinik eingewiesen. (jk)

