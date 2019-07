Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher bei der Tat erwischt

Creuzburg - Wartburgkreis (ots)

Heute Nacht gegen 2:30 Uhr brach ein Unbekannter in ein Hotel in Wilhelmsglückbrunn ein. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort betrat und durchsuchte er die Büroräume sowie die Rezeption. Als ein Berechtigter den Einbruch bemerkte, begab er sich sofort in die Räumlichkeiten und entdeckte dort den Täter. Der floh jedoch zu Fuß in Richtung B 7 / Creuzburg. Beute hatte er nicht gemacht, dafür hinterließ er Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- 1,70 Meter groß - kräftige Statur - dunkle Kleidung - trug eine Sturmhaube

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0164778/2019. (jk)

