Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Männer beschädigen mehrere Fahrzeuge

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

In der Obertorstraße beschädigten am frühen Sonntagmorgen gegen 04:45 Uhr zwei unbekannte Männer mehrere geparkte Fahrzeuge. An fünf Pkw wurden jeweils die linken Außenspiegel beschädigt, der Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Einer der Männer soll 1,80 Meter, der andere 1,60 Meter groß gewesen sein.

Wer hat die Tat beobachtet oder die Männer ebenfalls wahrgenommen? Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Unbekannten geben? Angaben zum Sachverhalt nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0164454/2019 entgegen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell