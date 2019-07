Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf dem Heimweg geschlagen

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen begab sich ein 52-jähriger Pole von der Kleingartenanlage "Am Kesselbrunn" auf den Heimweg. Plötzlich wurde er von zwei unbekannten Männern nach Zigaretten gefragt. Da der 52-Jährige keine dabei hatte, verneinte er und kassierte dafür einen Schlag ins Gesicht sowie in die Bauchseite. Als der Pole daraufhin mit seinem Mobiltelefon die Polizei rufen wollte, wurde ihm dieses entrissen und zu Boden geworfen. Anschließend traten die Unbekannten auf das Telefon und beschädigten es, dann entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt im Krankenhaus behandelt.

Wer hat die Tat gesehen oder kann Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0164452/2019. (jk)

