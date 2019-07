Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu schnell unterwegs

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Auf der B 88 zwischen Friedrichroda und Engelsdorf führte die Polizei am vergangenen Freitag an der Kreuzung Noth eine Geschwindigkeitsmessung durch. Vom Vormittag bis zum Nachmittag passierten 1234 Fahrzeuge die Messstelle, davon waren 19 zu schnell unterwegs. Zulässig ist hier eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, das schnellste Fahrzeug wurde jedoch mit 122 km/h gemessen. Auf den Fahrzeugführer warten nun ein Fahrverbot, ein saftiges Bußgeld und Punkte in Flensburg. (jk)

