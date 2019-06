Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zur gefährlichen Körperverletzung gesucht

Gotha (ots)

Ebenfalls am Samstagfrüh gegen 03:30 Uhr kam es in Gotha in der Konstantin-Ziolkowski-Straße im Bereich des ehemaligen Sternchens zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten Täter und einem 32-jährigen Marokkaner. Im Rahmen des Kampfes ging eine Flasche zu Bruch und beide Beteiligten wurden verletzt und bluteten. Der Täter flüchtete mit dem Handy und dem Lautsprecher des Geschädigten in Richtung Juri-Gagarin-Straße und konnte bisher nicht festgestellt werden. Der Tatort wurde umfangreich gesichert. Die Auswertung der Blutspuren steht noch aus. Die Kriminalpolizei Gotha bittet daher unter Angabe der Bezugsnummer 0163833 unter 03621/78-1424 um sachdienliche Zeugenhinweise. (ms)

