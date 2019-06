Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zur gefährlichen Körperverletzung gesucht

Gotha (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es kurz nach Mitternacht im Bereich des Arnoldiplatzes / Eingang zur Erfurter Straße zu einem tätlichen Angriff auf einen 24 Jahre alten Polen, welcher allein zu Fuß aus Richtung Huttenstraße zu seiner Wohnanschrift unterwegs war. In diesem Bereich wurde der Geschädigte plötzlich von einem Unbekannten angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand schwer am Bein verletzt. Vor einer bevorstehenden zweiten Attacke flüchtete der Angegriffene in Richtung Kindleber Straße und wurde vom Täter bis zum Hersdorfplatz fußläufig verfolgt. Der Geschädigte kam ins Krankenhaus, wurde notoperiert und am Folgetag mittels Dolmetscher vernommen. Von dem Täter fehlt bisher jede Spur. Die Kriminalpolizei Gotha bittet daher unter Angabe der Bezugsnummer 0163772 unter 03621/78-1424 um sachdienliche Zeugenhinweise. (ms)

