Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht durchs Mariental

Eisenach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 02.15 Uhr wurde ein Skodafahrer im Mariental in Eisenach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille bei dem 24-Jährigen. Einige Stunden später, gegen 20.30 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mazdafahrer ebenfalls im Mariental kontrolliert. Bei ihm schlug ein Drogentest an, weswegen eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt wurde. Beide müssen jeweils mit Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (tr)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell