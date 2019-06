Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw im Wasser gelandet

Gerstungen (ots)

Am Samstag gegen 17.40 Uhr kam eine 18-Jährige auf der Straße zwischen Richelsdorf und Gerstungen mit ihrem VW nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Telefonmasten, das Fahrzeug wurde durch den Aufprall in ein Rückhaltebecken geschleudert und kam dort im Wasser zum Stehen. Die Fahranfängerin wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (tr)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell