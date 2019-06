Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrfehler ging zum Glück glimpflich aus

Arnstadt (ots)

Am Samstag kam es in Arnstadt, Garagenkomplex Rabenhold zu einem Motorradunfall. Eine 64jährige Motorradfahrerin beschleunigt in einer Kurve zu stark und gerät aufgrund des geschotterten Untergrundes ins schlingern, kann das Motorrad abfangen, fährt jedoch in der weiteren Folge gegen ein Garagentor. Dies wurde leicht beschädigt. Am Motorrad entstand kein Sachschaden. Die Motorradfahrerin blieb zum Glück unverletzt. Es wird nun der Besitzer der Garage Nr. 22 gesucht. Angaben dazu bitte unter: 0164011/2019 (as)

