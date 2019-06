Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und zwei stark beschädigte PKW

Oehrenstock (ots)

Am Samstag gegen 10:40 Uhr ereignete sich in Oehrenstock, Ilmenauer Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem 30jährigen Peugeot Fahrer und einem 70jährigen Kia Fahrer. Der 70jährige Kia Fahrer kam in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Peugeot. Bei diesem Verkehrsunfall wurde der 70jährige Kia Fahrer und die Beifahrerin des Peugeot mit dem Rettungswagen nach Ilmenau in die Klinik verbracht. Beide wurden nach kurzer Behandlung wieder entlassen. Am Kia entstand ein Schaden von ca. 10.000,- Euro und am Peugeot von ca. 25.000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch den Abschleppdienst geborgen. (as)

