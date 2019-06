Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

Talsperre Heyda (ots)

Am Freitag stellte gegen 23:00 Uhr ein 47jähriger VW Fahrer eine Beschädigung an seinem PKW fest. Durch aufmerksame Zeugen wurde ein Mercedes dabei beobachtet, wie er gegen den VW Golf gefahren ist. Das amtliche Kennzeichen des Mercedes wurde dem VW Fahrer mitgeteilt. Im Nachgang erstattete der VW Fahrer eine Anzeige wegen Unfallflucht bei der PI Arnstadt Ilmenau. Der Schaden am VW Golf beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. (as)

