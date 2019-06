Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe auf dem Balkon

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Heute Nacht kletterten Unbekannte über die weit offen stehende Balkontür in eine Wohnung in der Dr.-Mager-Straße. Die mutmaßlichen Täter drangen in das Wohnzimmer ein und entwendeten einen roten Rucksack, dann machten die sich wieder aus dem Staub. Der schlafende Wohnungsinhaber hatte von dem Diebstahl nichts mitbekommen. In dem gestohlenen Rucksack befanden sich eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und einer geringen Menge Bargeld sowie Zigaretten. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 19252981 entgegen. (jk)

