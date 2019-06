Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kettensägen gestohlen

Gotha (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in den Keller eines Wohnhauses in der Langen Gasse ein. Aus einer separat verschlossenen Kiste entwendeten die mutmaßlichen Täter zwei Kettensägen im Wert von etwa 2.000 Euro. Es handelt sich um die Modelle "MS 650" und "MS 201 C-M" des Herstellers "Stihl".

Wer hat die Tat oder verdächtige Personen gesehen? Wem wurden möglicherweise zwei ebensolche Kettensägen zum Kauf angeboten? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0162277/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell