Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nur das Vorderrad zurückgelassen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde in der Dr.-Salvador-Allende-Straße ein E-Bike gestohlen, das in einem Fahrradständer angeschlossen war. Unbekannte demontierten das angeschlossene Vorderrad und entwendeten das "restliche" City-Bike. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec von "Steppenwolf", der Wert der Beute wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat gesehen oder kann Angaben zum Verbleib des Bikes machen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0162018/2019. (jk)

