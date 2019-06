Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verräterischer Drogenduft

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag stellten Polizeibeamte in einem Mehrfamilienhaus in der Ziolkowskistraße starken Marihuana-Geruch fest. Als Geruchsquelle wurde eine Wohnung ausfindig gemacht und zum Einlass geklingelt. Der Wohnungsinhaber öffnete die Tür und den Beamten strömte ein intensiver Drogengeruch entgegen. In der Wohnung fanden die Beamten einige Gramm Marihuana sowie Cannabissamen. Die Gegenstände wurden sichergestellt und Strafanzeige gegen den 19-jährigen Wohnungsinhaber erstattet. (jk)

