Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand durch Sonneneinstrahlung

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Kleinbrand auf einem Balkon Am Michelsbach. Durch die direkte und andauernde Sonneneinstrahlung erhitzte sich die Innenseite einer Balkonabtrennung aus Glas derart, dass eine dahinter befindliche Gardine in Brand geriet. Das Feuer griff nicht auf das Gebäude über und wurde zügig von der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht. An der Gardine sowie dem Glas der Trennwand entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. (jk)

