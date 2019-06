Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer rauscht berauscht in Pkw

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Gestern Abend gegen 21:30 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit einem VW in den Kreisverkehr der Bahnhofstraße ein. Ein 33-jähriger Radfahrer radelte ebenfalls in den Kreisverkehr, übersah den VW und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Infolge der Kollision stürzte der 33-Jährige und verletzte sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Radfahrer war mehrfach berauscht unterwegs gewesen: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille und ein Drogentest verlief positiv. Im Krankenhaus wurden die Verletzungen des 33-Jährigen behandelt und eine Blutentnahme durchgeführt. (jk)

