Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tierdiebe im Schülerfreizeitzentrum

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Unbekannte gelangten heute Nacht auf das Gelände des Ilmenauer Tierparks und versuchten augenscheinlich Meerschweinchen zu stehlen. Die mutmaßlichen Täter öffneten gewaltsam das Metallgitter am Tiergehege für Meerschweinchen, die innenliegende Glasscheibe wurde jedoch nicht beschädigt. Die Meerschweinchen waren glücklicherweise noch vollzählig und wohlauf. Der Sachschaden am Gitter wird auf 50 Euro geschätzt. Hinweise zu den Eindringlingen bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0160967/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell