Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Farbschüsse auf der Straße

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Gestern Abend war ein 16-Jähriger in der Waldstraße unterwegs, als er plötzlich von zwei Männern aus einem Fenster heraus mit Farbmarkierungsmunition beschossen wurde. Umgehend rief der Jugendliche die Polizei, getroffen oder verletzt wurde er glücklicherweise nicht. Die Beamten begaben sich in die Wohnung, aus deren Fenster die Schüsse getätigt wurden, und traf zwei Ohrdrufer im Alter von 22 und 30 Jahren an. Weiterhin wurde in der Wohnung die Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt, es handelte sich um eine selbstgebaute Paintball-Waffe. Die beiden Männer müssen sich nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. (jk)

