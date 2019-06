Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefahrguteinsatz in Meileshof

Meileshof - Wartburgkreis (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14 Uhr kam es zu einem Gefahrtguteinsatz bei einer Firma Im Meilesfeld. Beim Entladen eines Gefahrgut-Lkw wurde ein Container beschädigt, in welchem sich Betolin (Mittel zur Farbherstellung, ätzend) befand. Etwa 10 Liter der Flüssigkeit liefen aus, wurden jedoch in einer dafür vorgesehenen Wanne aufgefangen. Zu einem Bodenkontakt kam es nicht. Der Gefahrgutzug des Wartburgkreises rückte an, sperrte den Bereich um den Lkw ab und füllte die Substanz in ein geeignetes Behältnis um. Zwei Mitarbeiterinnen der Firma gerieten in indirekten Kontakt mit der Flüssigkeit und erlitten Reizungen der Atemwege. Rettungskräfte brachten die beiden zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell