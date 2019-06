Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer verursacht Unfall, wird ausfällig und flieht

Eisenach (ots)

Ein 38-Jähriger fuhr gestern Abend im Sportpark mit dem Fahrrad auf der Zufahrtsstraße von der Aßmannhalle in Richtung Aquaplex. An der Parkplatzausfahrt des Aquaplex stand ein 34-Jähriger mit einem Skoda und hatte die Absicht, in Richtung Aßmannhalle zu fahren. Als er den herannahenden Radfahrer sah, blieb er stehen und wartete. Der Radfahrer bog ab und kollidierte dabei mit der Fahrzeugseite des stehenden Skoda. Der 38-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß, wurde anschließend verbal ausfällig und sogar handgreiflich gegenüber dem Skoda-Fahrer. Als dieser die Polizei rufen wollte, entfernte sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann von der Unfallstelle, sein Fahrrad ließ er vor Ort zurück. Der Verletzte konnte von der Polizei nirgends angetroffen werden, seine Personalien waren jedoch bekannt. (jk)

