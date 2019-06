Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Eigentümer gesucht!

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Am Abend des 28.03.2019 durchsuchte die Polizei auf richterliche Anordnung eine Wohnung am Zwetschenberg. In der Wohnung wurden mehrere geklaute Gegenstände aufgefunden und sichergestellt, darunter eine Bosch-Bohrmaschine, bei der es sich ebenfalls um Diebesgut handeln könnte.

Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer der Bohrmaschine. Es handelt sich um eine blau-schwarze Bohrmaschine des Herstellers "Bosch", Typ "GBH 2-20 D". Auf dem Gerät befindet sich eine Individualnummer.

Wer kann Angaben zu einem möglichen Eigentümer des Geräts machen? Wem wurde eine solche Bohrmaschine entwendet? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0083848/2019. (jk)

