LPI-GTH: Unfall nach waghalsigem Wendemanöver

Traßdorf - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag kurz nach 17 Uhr befuhr ein schwarzer VW T5 die B 90 in Richtung Rudolstadt. Hinter ihm fuhren in gleicher Fahrtrichtung ein Rover auf der rechten und ein VW Scirocco auf der linken Fahrspur. Als plötzlich der T5 ordnungswidrig eine 180°-Wendung über alle vier Fahrspuren der gesamten Fahrbahnbreite vollzog, bremste der 42-jährige Rover-Fahrer, geriet dadurch auf die links Spur seiner Fahrtrichtung und kollidierte mit dem nachfolgenden Scirocco. Der schwarze T5 entfernte sich vom Unfallort. An den kollidierten Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von 60.000 Euro. Der 35-jährige Scirocco-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme war die B 90 für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des schwarzen VW T5. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zu dem schwarzen VW T5 machen? Wem ist das Fahrzeug möglicherweise entgegen gekommen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0160630/2019. (jk)

