Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped-Fahrerin schwer verletzt

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag gegen 12:45 Uhr befuhr eine 53-Jährige mit einem Daimler die Obere Weiße in Richtung Schönbrunnstraße. Als sie die Straße "Hohe Bleiche" passierte, übersah die 53-Jährige eine Moped-Fahrerin und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde die 61-Jährige schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (jk)

