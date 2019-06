Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit vier Verletzten

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Nachmittag befuhren gestern ein Ford, ein VW, ein Skoda und ein Kia die Reinhardsbrunner Straße in Richtung Reinhardsbrunn. Als die ersten drei Fahrzeuge verkehrsbedingt halten mussten, bemerkte dies die 70-jährige Kia-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf den VW und dieser wiederum auf den Ford geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Die 70-Jährige und ihr 75-jähriger Beifahrer sowie der 24-jährige Fahrer des Skoda und sein 17-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. (jk)

