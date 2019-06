Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl auf dem Campinigplatz

Mühlberg - Landkreis Gotha (ots)

Heute Nacht begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Campingplatzes und bestahlen mehrere Camper. Die mutmaßlichen Täter drangen in vier Vorzelte ein und entwendeten ein Notebook, ein Tablet sowie Badelatschen. Aus einem der Vorzelte wurde außerdem ein Fahrzeugschlüssel entnommen, das nebenstehende Fahrzeug geöffnet und aus diesem Bargeld und andere Gegenstände gestohlen. Weiterhin drangen die Unbekannten in einen Wohnwagen ein, in dem die zwei Eigentümer schliefen, und klauten ein Mobiltelefon. Der Gesamtwert der erbeuteten Gegenstände wird auf 800 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Campinplatzes gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0160091/2019. (jk)

