Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreiche Kontrollen

Eisenach (ots)

Gestern Morgen wurde in der Georgenstraße ein VW gestoppt und der 48-jährige Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Er stand unter dem Einfluss berauschender Mittel, ein Drogentest verlief positiv. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen.

Am frühen Nachmittag stoppte die Polizei gestern in der Langensalzaer Straße einen VW und unterzog diesen einer Verkehrskontrolle. Die 28-jährige Fahrerin war unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren, ein Drogentest verlief positiv. In ihrem Besitz wurde außerdem eine geringe Menge Drogen aufgefunden und von der Polizei beschlagnahmt. Die junge Frau wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Auch sie durfte die Weiterfahrt nicht fortsetzen.

In der Amsdorfstraße wurde heute Morgen ein 37-Jähriger in einem VW kontrolliert. Der Mann war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde eine Anzeige erstattet, die Weiterfahrt wurde untersagt. (jk)

