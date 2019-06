Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verkehrsstraftäter gestellt

Landkreis Gotha (ots)

Gestern Nachmittag erwischte die Polizei im Landkreis Gotha gleich zwei Verkehrssünder.

Kurz vor 15 Uhr wurde in der Waltershäuser Straße in Sonneborn ein Rollerfahrer kontrolliert. Der 45-jährige Fahrer war ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs, sein Gefährt hatte keinen Versicherungsschutz - der Mann hatte am Roller ein falsches Kennzeichen angebracht, das auf ein anderes Fahrzeug zugelassen war. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Im Burchardtsweg in Friedrichroda wurde gegen 16:45 Uhr ein Leichtkraftrad angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Fahrzeug war nicht versichert und die 41-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem stand die 41-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein entsprechender Test verlief positiv. Sie wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. In Ihrem Besitz wurde außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell