Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheibe und Party gecrasht

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19 Uhr begab sich ein stark alkoholisierter 56-jähriger Gothaer auf den Coburger Platz und schlug mit zwei kleinen Äxten gegen die Fensterscheiben einer im Entstehen befindlichen Gaststätte. An den Scheiben entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zwei Teilnehmer einer angemeldeten und genehmigten irakischen Hochzeitsfeier, die in dem Gebäude stattfand, sprachen daraufhin den Mann an, der sie jedoch umgehend mit seinen Äxten bedrohte. Die beiden Hochzeitsgäste konnten den Mann überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei fixieren. Einer der beiden Gäste wurde dabei von dem Gothaer mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen, er selbst verletzte sich im Gerangel an der Hand. Der 56-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, er hatte einen Atemalkoholwert von 1,77 Promille. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell