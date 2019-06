Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchversuch oder Zerstörung?

Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr brachen Unbekannte die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Liebetraustraße auf. Der oder die Täter betraten das Gebäude, verließen dieses jedoch kurz darauf wieder. Aus dem Haus wurde augenscheinlich nichts entwendet. Der Sachschaden an der Haustür wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zur Tatzeit wurde in der Nähe des Tatorts eine männliche Person gesehen. Diese wird wie folgt beschrieben:

- 20 bi 25 Jahre alt - 1,80 Meter groß - schlanke, sportliche Gestalt - kurze dunkle Haare - Bekleidung: graue Kapuzenjacke, kurze graue Hose

Die Person entfernte sich in Richtung Bürgeraue. Ob die Person mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang steht, ist derzeit unbekannt, möglicherweise hat sie die Tat jedoch gesehen.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben oder Angaben zu der unbekannten Person machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweis-Nr. 0158228/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell