Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schaufenster eingeschlagen

Eisenach (ots)

Gegen 04:10 Uhr am Sonntagmorgen schlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Karlstraße ein. Aufgrund der Alarmauslösung hat der mutmaßliche Täter den Tatort vermutlich umgehend wieder verlassen. Trotz sofortiger Nacheile der Polizei konnte der Täter nicht gestellt werden. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0158154/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell