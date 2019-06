Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit schwerst verletzten Kradfahrer

Arnstadt (ots)

Am Freitag, 21.06.19 befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Mercedes-Transporter gegen 23.40 Uhr in Arnstadt die Triniusstraße aus Richtung Ohrdrufer Straße kommend. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Krad BMW die Gustav-Freitag-Straße in Richtung Triniusstraße. An der Kreuzung mißachtete der Transporterfahrer die Vorfahrtsregelung rechts vor links und es kommt zum Zusammenstoß. In der weiteren Folge stürzt der Kradfahrer, schlägt gegen einen geparkten PKW und kommt auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Kradfahrer zog sich beim Unfall lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde in ein Erfurter Krankenhaus verbracht. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (sv)

