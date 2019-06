Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldbörse erbeutet - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagmorgen wurde ein 19-Jähriger in der Weimarer Straße zur Herausgabe seiner Wertsachen gezwungen. Auf Höhe der Bahnunterführung sprach ihn ein noch Unbekannter zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr an und forderte unter Vorhalt eines Messers die Geldbörse vom Opfer. Nachdem der Täter diese erbeutet hatte, konnte er unerkannt in Richtung Erfurter Landstraße flüchten. Der Geschädigte blieb unverletzt. Die KPI Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 03621/781424 und der Hinweisnummer 0157756/2019 Zeugen der Straftat. (ml)

